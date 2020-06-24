В ХМАО поставлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусом

Больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в ХМАО выявили 323 новых коронавирусных больных. Об этом 24 июня сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией в своем telegram-канале.

«За последние сутки в регионе зарегистрировано 323 новых случая коронавирусной инфекции в 18 муниципальных образованиях», — говорится в сообщения. При этом больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте — 110 человек. В Нижневартовске COVID-19 выявили у 37 человек, в Ханты-Мансийске — у 30, в Когалыме — у 25.

Также коронавирус нашли у 21 жителя Пыть-Яха и у 19 человек из Сургутского района. Кроме того, инфекция выявлена у 15 человек из Нефтеюганского района и 15 пациентов из Ханты-Мансийского района. В Радужном COVID-19 нашли у 12 жителей, в Нефтеюганске — у 9, в Лангепасе — у 8, в Нягане — у 7. Также зараженными оказались 7 человек в Мегионе, по 2 — в Покачи, Югорске и Советском районе. По одному заболевшему выявили в Урае и Нижневартовском районе.

Всего в ХМАО коронавирус подтвержден у 7 223 человек. Из них 89 сейчас находятся в состоянии пневмонии, с симптомами ОРВИ — 174, а в бессимптомной форме заболевание переносят 60 пациентов.

Днем ранее в Югре выявили 319 новых случаев заражения COVID-19. Этой цифрой регион обновил собственный рекорд по количеству выявленных за сутки коронавирусных больных.