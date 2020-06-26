26 июня 2020
25 июня 2020

В ХМАО подсчитали явку в первый день голосования по Конституции

© Служба новостей «URA.RU»
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Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. Курган , пенсионерка, пожилая женщина, выборы, избирателный участок, дистанция, бабушка, общероссийское голосование
В Югре голосование по обновлению Конституции началось активно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

В первый день голосования по обновлению Конституции в ХМАО явка составила чуть больше десяти процентов. Об этом URA.RU сообщили в окружном избиркоме.

«В ходе общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации проголосовали 113 662 человека (10,07% от общего количества избирателей, зарегистрированных на территории Югры). В том числе проголосовавших в труднодоступных и удаленных местностях Югры — 17 340 человек, из них представители КМНС (коренных малочисленных народов севера — прим. ред.) — 1 544», — сообщили в избиркоме ХМАО.

Председатель избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев в разговоре с URA.RU сообщил, что в первый день развернули меньшее количество мобильных точек для голосования, чем планировалось. «Свою роль сыграла плохая погода в отдельных муниципалитетах. Где-то мы просто во дворы не пошли. Если погода наладится, то мест для голосования будет больше», — прокомментировал Корнеев. Он также отметил, что пока жалоб на ход голосования в избирательную комиссию ХМАО не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова уже приняла участие в голосовании по обновлению Конституции. Она сделала это первой среди всех глав «тюменской матрешки».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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