В ХМАО подсчитали явку в первый день голосования по Конституции

В первый день голосования по обновлению Конституции в ХМАО явка составила чуть больше десяти процентов. Об этом URA.RU сообщили в окружном избиркоме.
«В ходе общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации проголосовали 113 662 человека (10,07% от общего количества избирателей, зарегистрированных на территории Югры). В том числе проголосовавших в труднодоступных и удаленных местностях Югры — 17 340 человек, из них представители КМНС (коренных малочисленных народов севера — прим. ред.) — 1 544», — сообщили в избиркоме ХМАО.
Председатель избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев в разговоре с URA.RU сообщил, что в первый день развернули меньшее количество мобильных точек для голосования, чем планировалось. «Свою роль сыграла плохая погода в отдельных муниципалитетах. Где-то мы просто во дворы не пошли. Если погода наладится, то мест для голосования будет больше», — прокомментировал Корнеев. Он также отметил, что пока жалоб на ход голосования в избирательную комиссию ХМАО не поступило.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова уже приняла участие в голосовании по обновлению Конституции. Она сделала это первой среди всех глав «тюменской матрешки».
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