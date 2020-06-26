Сотрудники скорой помощи оставили мужчину за гаражами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Омске скорая помощь выбросила на улицу мужчину с гангреной. Очевидцы нашли его в кустах за гаражами.

«Увидели скорую у гаражей, потом, когда она уехала, услышала крик о помощи. На помойке в кустах лежал человек лицом вниз», — рассказала изданию «Подъем» очевидица.

По словам женщины, у пострадавшего была забинтована нога, самостоятельно передвигаться он не мог. При этом на мужчине была чистая одежда, от него не было неприятного запаха, кроме того, на нем были чистые памперсы и катетер. Руки у гражданина были поранены.

Очевидцы позвонили в скорую помощь. Там им заявили, что мужчина якобы бушевал и бегал по больнице в состоянии опьянения. Свидетели отметили, что не понимают, как это возможно, учитывая, что пострадавший не может даже ходить.

Свидетели, обнаружившие мужчину, вызвали скорую и участкового. «Девушка кричала, что он им не нужен, что это бомж, его все равно выбросят, что таких не только привязывать надо, а руки отрубать», — добавила очевидица. Между собой сотрудники скорой обсуждали, что у мужчины гангрена. Участковый, по словам свидетелей, был шокирован, сделал медикам замечание и попросил найти родственников пострадавшего. Нашедшие мужчину очевидцы написали заявление в полицию.

В министерстве здравоохранения Омской области URA.RU заявили, что ситуация находится на контроле у областного министра здравоохранения Ирины Солдатовой. Пресс-секретарь омского минздрава Галина Назарова заявила URA.RU, что обнаруженный за гаражами Николай Петров не имеет постоянного места жительства и за июнь дважды сбегал из больниц. «Был доставлен на данное место [за гаражи] сотрудниками больницы, так как называл его своим домом. Вел себя агрессивно, пребывать в лечебном учреждении дальше отказывался. Благодаря неравнодушным омичам вновь доставлен в больницу, пояснить ничего не может, так как находится в состоянии опьянения. Решается вопрос о помещении его в приют. Однако из-за теплого времени года нет уверенности, что он задержится там надолго», — заявила URA.RU Назарова.

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