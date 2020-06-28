28 июня 2020
27 июня 2020

Куйвашев проверил наблюдателей за голосованием по Конституции

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев проголосовал в первый же день telegram-канал «ЦОН. Свердловская область»
новость из сюжета
Общероссийское голосование по изменению Конституции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил работу регионального Центра общественного наблюдения (ЦОН), который следит за ходом голосования за поправки в Конституцию РФ. Об этом сообщает ЦОН области в своем telegram-канале.

«Большое внимание мы уделяем безопасности проведения голосования. Сегодня все идет штатно, работают более 2,5 тысяч избирательных участков», — приводит слова губернатора telegram-канал ЦОН. Куйвашев признался, что сам проголосовал в первый же день. Также, по его словам, большинство работающих на голосовании волонтеров уже участвовали в выборных кампаниях.

Волонтеры ЦОН следят за проведением голосования с самого открытия участков. Центр расположен в мультимедийном парке «Россия — моя история». Там же находится «горячая линия», куда жители области звонят, чтобы задать вопросы или сообщить о происшествии. Помимо этого, волонтеры следят за соцсетями и публикациями СМИ.

telegram-канал «ЦОН. Свердловская область»
telegram-канал «ЦОН. Свердловская область»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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