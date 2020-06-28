Куйвашев проверил наблюдателей за голосованием по Конституции

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Волонтеры ЦОН следят за проведением голосования с самого открытия участков. Центр расположен в мультимедийном парке «Россия — моя история». Там же находится «горячая линия», куда жители области звонят, чтобы задать вопросы или сообщить о происшествии. Помимо этого, волонтеры следят за соцсетями и публикациями СМИ.

«Большое внимание мы уделяем безопасности проведения голосования. Сегодня все идет штатно, работают более 2,5 тысяч избирательных участков», — приводит слова губернатора telegram-канал ЦОН. Куйвашев признался, что сам проголосовал в первый же день. Также, по его словам, большинство работающих на голосовании волонтеров уже участвовали в выборных кампаниях.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил работу регионального Центра общественного наблюдения (ЦОН), который следит за ходом голосования за поправки в Конституцию РФ. Об этом сообщает ЦОН области в своем telegram-канале.

Евгений Куйвашев проголосовал в первый же день telegram-канал «ЦОН. Свердловская область»

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