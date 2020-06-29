28 июня 2020
27 июня 2020

У челябинской оппозиции не приняли документы в заксобрание

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание Соглашения о цивилизованной политической конкуренции в ходе выборов Президента РФ. Челябинск, партия яблоко, щербаков ярослав
Списки «Яблока» возглавил Ярослав Щербаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Челябинское региональное отделение партии «Яблоко» не смогло с первого раза сдать документы на регистрацию своих кандидатов для участия в выборах в заксобрание области. Эту информацию URA.RU подтвердили в облизбиркоме и в самом «Яблоке».

«Были вопросы по документам, предложили исправить недочеты», — сообщили URA.RU в облиизбиркоме. Источник, знакомый с ситуацией пояснил, что документы не соответствовали областному закону о выборах.

«Там были претензии по уполномоченному от организации. Именно он должен подавать документы», — пояснил источник.

Руководитель отделения «Яблока» в Челябинске Ярослав Щерабков сообщил URA.RU, что не согласен с претензиями облизбиркома. «Областной закон противоречит федеральному, — заявил он. — Но мы последовали указаниям комиссии. После этого документы приняли. Мы уже открыли избирательный счет и начали сбор подписей за своих кандидатов».

Избирательный список партии «Яблоко» на выборах в заксобрание Челябинской области будет начинаться не с общеобластной тройки кандидатов, а лишь с главы регионального отделения Щербакова.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. По их итогам 30 депутатов будут избраны в одномандатных округах, еще столько же — по партийным спискам.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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