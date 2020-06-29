У челябинской оппозиции не приняли документы в заксобрание

Списки «Яблока» возглавил Ярослав Щербаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Челябинское региональное отделение партии «Яблоко» не смогло с первого раза сдать документы на регистрацию своих кандидатов для участия в выборах в заксобрание области. Эту информацию URA.RU подтвердили в облизбиркоме и в самом «Яблоке».

«Были вопросы по документам, предложили исправить недочеты», — сообщили URA.RU в облиизбиркоме. Источник, знакомый с ситуацией пояснил, что документы не соответствовали областному закону о выборах.

«Там были претензии по уполномоченному от организации. Именно он должен подавать документы», — пояснил источник.

Руководитель отделения «Яблока» в Челябинске Ярослав Щерабков сообщил URA.RU, что не согласен с претензиями облизбиркома. «Областной закон противоречит федеральному, — заявил он. — Но мы последовали указаниям комиссии. После этого документы приняли. Мы уже открыли избирательный счет и начали сбор подписей за своих кандидатов».

Избирательный список партии «Яблоко» на выборах в заксобрание Челябинской области будет начинаться не с общеобластной тройки кандидатов, а лишь с главы регионального отделения Щербакова.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. По их итогам 30 депутатов будут избраны в одномандатных округах, еще столько же — по партийным спискам.