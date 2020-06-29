Челябинских коммунистов в Заксобрание поведут два лидера

Констатин Куркин (первый слева) и Игорь Егоров (второй слева) возглавят списки КПРФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Списки КПРФ на выборах в Заксобрание Челябинской области возглавят секретарь обкома партии Игорь Егоров и предприниматель Константин Куркин. Решение принято на региональной конференции коммунистов 29 июня, сообщил URA.RU Егоров.

«Только что завершилась конференция. Списки возглавлю я и Куркин», — заявил Егоров. Оба лидера являются действующими депутатами Заксобрания. В 2015 году они избрались по партийным спискам.

Ранее предполагалось, что тройку возглавят депутаты Егоров, Куркин и Михаил Махов. Такое решение было озвучено на региональной конференции в январе. Все трое входили во фракцию КПРФ в Заксобрании. Но Махов вопреки вводным от партийного руководства заявил, что примет участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ и вышел их рядов КПРФ. Он вступил в партию «Зеленая альтернатива» и выдвинулся на выборы при ее поддержке.

Выборы в Законодательное собрание Челябинской области состоятся 13 сентября. Жители региона изберут 60 депутатов. Из них половину по партийным спискам.