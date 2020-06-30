29 июня 2020
28 июня 2020

В ХМАО из компании олигарха вывели золота на 82 млн рублей. Это привело к краху предприятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Свердловская область, Верхняя Пышма, оцм, золото, золоты слитки, мерные золотые слитки
Уголовное дело будет рассматриваться в Березовском районном суде Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-генеральный директор предприятия «Сосьвапромгеология» Андрей Андреев предстанет перед судом за незаконный вывод из оборота компании драгоценных металлов на сумму в 82 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По версии следствия, обвиняемый в период с 2013 по 2014 год безвозмездно передал приятелю золота, серебра и платины на сумму в 82 миллиона рублей. Свои действия он не согласовал ни с советом директоров предприятия, ни с Государственным фондом драгоценных металлов и драгоценных камней РФ. «В результате предприятие не получило доход от реализации добытых на территории Березовского района драгоценных металлов, что впоследствии привело к остановке производственного процесса и его банкротству», — говорится в сообщении прокуратуру ХМАО.

Андреев свою вину признал и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Он обвиняется сразу по нескольким статьям УК РФ — «Совершение сделки в крупном размере, связанной с драгоценными металлами в нарушение правил, установленных законодательством РФ», «Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов в крупном размере» и «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия».

Ранее URA.RU сообщало, что свидетелем по этому делу проходит югорский олигарх Андрей Копайгора, который являлся бенефициаром компании «Сосьвапромгеология».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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