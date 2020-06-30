29 июня 2020

Член челябинского избиркома заявил, что «стрелять в людей весело». СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, спецназ, боевые действия, оружие, страйкбол, вооруженные силы, служба безопасности, специальные войска, камуфляжная одежда
Избиркомовец объяснил, что эмоционально отреагировал на первый опыт игры в страйкбол Фото: depositphotos.com

Зампред избиркома Калининского района Челябинска Алексей Шамин удивил своих подписчиков в Instagram признанием, что ему «весело стрелять в людей». Запись была опубликована 29 июня после игры в страйкбол.

«Как же весело стрелять в людей, буду практиковать! Огромное спасибо организаторам!» — гласит подпись к групповой фотографии людей в камуфляже и с оружием, набравшей 82 лайка. «Конечно, весело», — поддерживает его пользователь vladimir_phenom. «Почему не позвал?» — спрашивает maximbront.

«Мои друзья пригласили меня поиграть в страйкбол. Я поделился с подписчиками эмоциями, полученными после игры, — пояснил URA.RU сам Шамин. — Никакой агрессии в этом занятии нет, а участникам, которые стреляют друг в друга, невозможно даже причинить травму, не то что убить. Так что никакой задней мысли, никакого негатива я в свои слова не вкладывал и удивлен, что их можно понять превратно».

Страйкбол — командная военно-тактическая игра. В ней используются макеты оружия, стреляющие пластиковыми шариками калибра 6 мм. В отличие от пейнтбола, страйкболисты используют оружие, полностью имитирующее настоящее и стреляющее шариками без краски.

Фото: скрин страницы Алексея Шамина в Instagram

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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