Больше 65% свердловчан проголосовали за поправки Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Свердловской области подведены предварительные итоги общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Итоговая явка в регионе составила 51,59%.

«За поправки проголосовали 65,97% уральцев. Против — 32,96%. 1,07% бюллетеней — недействительны», — сообщил региональный избирком.

В областном центре — Екатеринбурге — явка составила порядка 45%. Низкие результаты, как сообщало URA.RU, могут быть оценены областными властями как неэффективность действующей управленческой команды. В связи с этим вероятен сценарий со скорой отставкой главы города. При этом сам Александр Высокинский назвал такую явку историческим достижением для города.