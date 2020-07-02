01 июля 2020

В Свердловской области завершили подсчет протоколов. Результаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Подсчёт бюллетеней голосования по поправкам к Конституции на избирательном участке №1242. Екатеринбург, подсчет бюллетеней, подсчет голосов, гимназия9, голосование по поправкам в конституцию, уик1242
Больше 65% свердловчан проголосовали за поправки Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Свердловской области подведены предварительные итоги общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Итоговая явка в регионе составила 51,59%.

«За поправки проголосовали 65,97% уральцев. Против — 32,96%. 1,07% бюллетеней — недействительны», — сообщил региональный избирком.

В областном центре — Екатеринбурге — явка составила порядка 45%. Низкие результаты, как сообщало URA.RU, могут быть оценены областными властями как неэффективность действующей управленческой команды. В связи с этим вероятен сценарий со скорой отставкой главы города. При этом сам Александр Высокинский назвал такую явку историческим достижением для города.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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