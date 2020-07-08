ХМАО остается в федеральном топе по числу больных коронавирусом

ХМАО регулярно попадает в федеральный топ по числу новых пациентов с COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

ХМАО оказался на третьем месте в рейтинге российских регионов по числу новых пациентов с коронавирусной инфекцией за последние сутки. Впереди только Москва и Санкт-Петербург. Об этом URA.RU сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«Москва — 621, Санкт-Петербург — 295, ХМАО — 268», — сообщили в оперштабе. По сообщению регионального оперштаба, за минувшие сутки в ХМАО подтверждено 268 новых случаев коронавируса в 17 муниципалитетах: Нижневартовский район — 44; Сургут — 38; Ханты-Мансийск — 36; Нефтеюганск — 33; Сургутский район — 24; Когалым — 22; Нефтеюганский район — 17; Лангепас — 11; Нягань — 10; Нижневартовск — 10; Мегион — 7; Пыть-Ях — 6; Урай — 3; Югорск — 3; Октябрьский район — 2; Советский район — 1; Ханты-Мансийский район — 1. Всего с начала эпидемии в округе заболело 11 141 человек.

За сутки в Югре от коронавирусной инфекции скончались три человека. Состояние 71 пациента тяжелое, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО продлен режим самоизоляции до 12 июля. Окружные власти выделили деньги из регионального бюджета на покупку лекарства, которое применяется для профилактики коронавирусной инфекции. Этот препарат югорчане, контактировавшие с больными, получат бесплатно.