Больных коронавирусом свердловчан будут возить на такси

Бригады смогу приезжать по вызову быстрее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области изменили порядок перевозки пациентов, инфицированных COVID-19. Это позволило снизить непрофильную нагрузку на автомобили скорой помощи более чем на 7%, сообщили в пресс-службе регионального штаба по борьбе с коронавирусом. В том числе часть больных будут перевозить на такси.

По данным штаба, около трети всех вызовов скорой связаны с подозрением на коронавирус. Как уточнил главный врач станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса Игорь Пушкарев, ежедневно почти в 10% случаев бригады вынуждены выезжать на необоснованные вызовы, когда человеку не требуется экстренная помощь, а нужен вызов неотложки или участкового врача. Еще около 1% составляют повторные звонки. Кроме того, бригады скорых перевозили бессимптомных пациентов и больных с легкой формой на исследования, а также в места временного размещения и другие.

Сейчас на компьютерную томографию таких пациентов будут возить машины транспортных предприятий, автотранспорт медучреждений, а в отдельных случаях — специально выделенные под эти функции такси. Это позволит избежать длительного ожидания. Как объяснили в штабе, сложности с прохождением исследования связаны не только с нагрузкой на скорую, но и с необходимостью более равномерно распределить потоки людей в КТ-центрах, где наибольший наплыв отмечается в послеобеденное время.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ также уточнены и показания, при которых людям с подозрением на коронавирус необходимо провести компьютерную томографию. Основные из них — температура тела не ниже 38 градусов на протяжении длительного времени (три дня и дольше), показатель содержание кислорода в крови менее 95% и одышка. Кроме того, по-прежнему на КТ должны проходить больные в возрасте старше 65 лет, которые имеют патологии.

Надежду на улучшение ситуации также связывают с тем, что накануне свердловским больницам передано 28 автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» — реанимобили с максимальным набором оборудования. Машины приобретены в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и уже в ближайшие дни выйдут на маршруты.