Уральскому олигарху отказали в повторном суде Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Суд Монако отказал в иске пермскому олигарху, бывшему владельцу «Уралкалия» Дмитрию Рыболовлеву, который требовал возобновить процесс в отношении швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Он сумел обворовать миллиардера на покупке картин великих художников.

Суд оставил в силе решение апелляционной инстанции от 12 декабря 2019 года, которая вынесла решение о прекращении уголовного дела о мошенничестве Бувье, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg. Российский бизнесмен требовал вернуть 380 млн рублей переплаты, которые заплатил Бувье за 37 картин крупнейших художников-авангардистов начала XX века.

Комментируя решение суда Монако Бувье отметил, что оно является «неоспоримой победой». Представители российского бизнесмена считают, что арт-дилер обязан вернуть переплату — сотни миллионов евро сверх того, что реально причиталось по договору.

Уголовное дело о мошенничестве Бувье было возбуждено в Женеве. Прокуратура предъявила ему обвинение в связи с 38 сделками о произведениях искусства. Между тем в Монако бывшего владельца «Уралкалия» подозревают в коррупции и торговле влиянием. Рыболовлев, как считает следствие, пытался использовать связи с руководством полиции Монако, чтобы выиграть суд с арт-дилером Ивом Бувье. Речь идет о картинах Пабло Пикассо, Анри Матисса, Амедео Модильяни и Марка Ротко.