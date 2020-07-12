11 июля 2020
10 июля 2020
09 июля 2020

В ХМАО машина попала под бензовоз. Погибли три человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, топливо, огнеопасно, бензовоз
Легковой автомобиль оказался под бензовозом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В районе Пыть-Ях в ХМАО автомобиль ВАЗ попал под колеса большегруза. Три человека погибли.

«В Югре утром произошло ДТП — автомобиль ВАЗ попал под колеса большегруза. Три человека погибли», —передает siapress. Легковая машина по неизвестным причинам выехала на встречную полосу.

После этого ВАЗ столкнулся с бензовозом. Оба транспортных средства вылетели в кювет. Легковушка практически полностью оказалась под КАМАЗом. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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