Легковой автомобиль оказался под бензовозом (архивное фото)
В районе Пыть-Ях в ХМАО автомобиль ВАЗ попал под колеса большегруза. Три человека погибли.
«В Югре утром произошло ДТП — автомобиль ВАЗ попал под колеса большегруза. Три человека погибли», —передает siapress. Легковая машина по неизвестным причинам выехала на встречную полосу.
После этого ВАЗ столкнулся с бензовозом. Оба транспортных средства вылетели в кювет. Легковушка практически полностью оказалась под КАМАЗом. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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