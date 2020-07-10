Политический конфликт в Верхней Салде разрешен

Власть в титановой столице России не поменялась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Верхней Салды Михаил Савченко сохранил свою должность. Как сообщила URA.RU его советник Элла Павлова, за такое решение проголосовали 10 депутатов гордумы из 17.

Представитель прокуратуры, ранее требовавшей отставки Савченко, на своей точке зрения не настаивал и слова не просил. «На заседании были оглашены десятки отзывов горожан в защиту мэра», — констатировала советник. По ее словам, люди положительно отзывались о деятельности градоначальника по развитию города. Следующее заседание думы состоится в августе 2020 года.

Стоит напомнить, что прокуратура требовала увольнения Михаила Савченко из-за погрешности в декларации: он не указал доходы от продажи автомобиля и загородного домика в общей сумме 1,4 миллиона рублей. Кроме того, глава Верхней Салды не пресек конфликт интересов, когда его заместитель Ирина Колпакова решила совмещать работу в мэрии с деятельностью советника одного из топ-менеджеров корпорации «ВСМПО-Ависма». Нарушения подтвердила комиссия областного антикоррупционного департамента.

Однако вице-губернатор Сергей Бидонько заявил о том, что областные власти не хотят увольнения Савченко. «Мы хотим, чтобы он продолжал работать, если не будет выявлено серьезных нарушений. Принимать решение, конечно, депутатам», — прокомментировал Сергей Бидонько. Сам Михаил Савченко говорил о незначительности выявленных нарушений, за которые он уже объяснился перед антикоррупционной комиссией.

Ранее в корпорации «ВСМПО-АВИСМА», которая является ключевым поставщиком титановых компонентов и материалов для авиакосмической промышленности, сменилось руководство: на должность гендиректора вместо Михаила Воеводина пришел Сергей Степанов. Владельцы градообразующего предприятия высказывали намерение обновить не только собственную управленческую команду, но и руководство муниципалитета.