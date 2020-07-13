Средства индивидуальной защиты распределят по больницам Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Больницы в Свердловской области получат партию средств индивидуальной защиты от Фонда святой Екатерины, рассказали в пресс-службе фонда. Часть поставленных средств защиты пойдет детям, находящимся на лечении.

Фонд поставит партию защитных костюмов, бесконтактных термометров, респираторов и перчаток. 950 респираторов направлены для детей с диагнозом «первичный (врожденный) иммунодефицит», еще три тысячи штук получили врачи областной детской клинической больницы. По словам главной медсестры клиники Марии Лебедевой, переданные средства индивидуальной очень помогли врачам, которые круглосуточно находятся на работе. «Данная помощь и поддержка является той самой рукой помощи друга, который в трудную минуту всегда поможет и поддержит», — добавила она.

Центральная городская больница №20 в Екатеринбурге получила тысячу защитных комбинезонов. Медико-санитарная часть в Новоуральске получила не только стандартный набор средств индивидуальной защиты, но и 200 костюмов для инфекционистов. В больницы Серова и Краснотурьинска направят три тысячи комбинезонов, 10 тысяч медицинских перчаток и 2,5 тысячи респираторов. В фонде отметили, что эта поставка закроет потребности больниц на несколько недель вперед.

Ранее Фонд святой Екатерины закупил 30 автомобилей скорой помощи для Екатеринбурга. На покупку машин генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский потратили 134 млн рублей. В начале июля автомобили начали собирать на предприятии в Нижнем Тагиле, готовые машины скорой помощи передадут городу в августе.