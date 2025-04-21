«Из разряда фантастики»: парализованный свердловчанин спустя три года начал ходить. Видео

Свердловчанин, ставший инвалидом из-за тяжелой травмы головы, сделал первые шаги

21 апреля 2025 в 17:31 Размер текста - 17 +

Андрей Шошорин был прикован к инвалидной коляске с 2021 года (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловчанин Андрей Шошорин, перенесший серьезную черепно-мозговую травму, в результате которой оказался парализован, начал ходить. Первое время после происшествия мужчина был полностью обездвижен и не вставал с кровати, а затем его переместили на инвалидное кресло. По словам Ирины Волковой, врача клиники, где уралец проходил курс реабилитации, процесс восстановления прошел успешно, несмотря на то, что требовал значительных усилий как со стороны самого пациента, так и медперсонала. История Андрея, который с 2021 года оказался полностью парализован, была опубликована на URA.RU 7 февраля. Медики изначально высказывали пессимистичные прогнозы и считали, что возможность восстановления двигательных функций у пациента отсутствует. Но после обращения в екатеринбургскую клинику «Реабилитация Доктора Волковой» у Шошорина появилась перспектива на улучшение состояния. Группа врачей во главе с неврологом Ириной Волковой тщательно проанализировала историю болезни и пришла к выводу, что, несмотря на тяжесть травм, у Андрея сохраняются реальные шансы на восстановление. По словам невролога, всего квартал назад перспективы Андрея виделись крайне мрачными. Многие врачи, основываясь на данных многочисленных обследований и консультаций, склонялись к неутешительному прогнозу. Они считали, что Шошорина ожидает длительное, если не пожизненное, лежачее состояние, а в самых оптимистичных сценариях — передвижение исключительно в инвалидной коляске. Такой пессимизм лишал надежды не только самого мужчину, но и его близких, заставляя готовиться к худшему. «Успехи Андрея — из разряда фантастики! Такие случаи бросают вызов общепринятым медицинским прогнозам и заставляют усомниться в пределах человеческих возможностей. Но именно умение не сдаваться, опровергать самые пессимистичные прогнозы и верить в чудо, даже когда все говорит об обратном, и позволяет достигать таких результатов. Это пример того, как упорство, вера и грамотная поддержка могут творить настоящие чудеса, возвращая надежду и меняя жизни к лучшему», — отметила Волкова. В результате скоординированных действий медиков и самого пациента удалось достичь ощутимых успехов. «Постепенно он начал осваивать элементарные движения, что стало важным этапом в процессе его восстановления», — заявила Волкова. По утверждениям врача-невролога, случай Андрея наглядно демонстрирует, что сочетание силы воли человека и квалифицированной помощи специалистов способно привести к положительным изменениям даже в ситуациях, которые кажутся безнадежными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанин Андрей Шошорин, перенесший серьезную черепно-мозговую травму, в результате которой оказался парализован, начал ходить. Первое время после происшествия мужчина был полностью обездвижен и не вставал с кровати, а затем его переместили на инвалидное кресло. По словам Ирины Волковой, врача клиники, где уралец проходил курс реабилитации, процесс восстановления прошел успешно, несмотря на то, что требовал значительных усилий как со стороны самого пациента, так и медперсонала. История Андрея, который с 2021 года оказался полностью парализован, была опубликована на URA.RU 7 февраля. Медики изначально высказывали пессимистичные прогнозы и считали, что возможность восстановления двигательных функций у пациента отсутствует. Но после обращения в екатеринбургскую клинику «Реабилитация Доктора Волковой» у Шошорина появилась перспектива на улучшение состояния. Группа врачей во главе с неврологом Ириной Волковой тщательно проанализировала историю болезни и пришла к выводу, что, несмотря на тяжесть травм, у Андрея сохраняются реальные шансы на восстановление. По словам невролога, всего квартал назад перспективы Андрея виделись крайне мрачными. Многие врачи, основываясь на данных многочисленных обследований и консультаций, склонялись к неутешительному прогнозу. Они считали, что Шошорина ожидает длительное, если не пожизненное, лежачее состояние, а в самых оптимистичных сценариях — передвижение исключительно в инвалидной коляске. Такой пессимизм лишал надежды не только самого мужчину, но и его близких, заставляя готовиться к худшему. «Успехи Андрея — из разряда фантастики! Такие случаи бросают вызов общепринятым медицинским прогнозам и заставляют усомниться в пределах человеческих возможностей. Но именно умение не сдаваться, опровергать самые пессимистичные прогнозы и верить в чудо, даже когда все говорит об обратном, и позволяет достигать таких результатов. Это пример того, как упорство, вера и грамотная поддержка могут творить настоящие чудеса, возвращая надежду и меняя жизни к лучшему», — отметила Волкова. В результате скоординированных действий медиков и самого пациента удалось достичь ощутимых успехов. «Постепенно он начал осваивать элементарные движения, что стало важным этапом в процессе его восстановления», — заявила Волкова. По утверждениям врача-невролога, случай Андрея наглядно демонстрирует, что сочетание силы воли человека и квалифицированной помощи специалистов способно привести к положительным изменениям даже в ситуациях, которые кажутся безнадежными.