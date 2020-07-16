Полпредство: в Екатеринбурге не хватает коек для коронавирусных

В областном центре занято более 90% больничных коек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ближайшее время Екатеринбург и соседние города испытают дефицит коек для размещения коронавирусных больных. Об этом заявил помощник уральского полпреда президента РФ Максим Федосеев на окружном совещании по ситуации с распространением коронавируса.

По его информации, в среднем в регионе занято около 81% коек в коронавирусных госпиталях, в Екатеринбурге — более 90%. «Екатеринбург и окрестности постоянно балансируют на грани дефицита мест», — отметил помощник полпреда. Он отметил, что это сказывается на качестве оказания помощи пациентам с другими заболеваниями.

При этом налицо тенденция к снижению бессимптомных больных — их теперь не более 30% от общего числа, зато растет количество больных тяжелыми формами COVID-19. 18% всех коек с подключенными аппаратами ИВЛ заняты тяжелобольными. Помощник полпреда отметил существенный рост заболеваемости на Среднем Урале.

Заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов отчитался, что на текущий момент в регионе зафиксировано 16635 случаев новой коронавирусной инфекции. На текущий момент больных с COVID принимают 6647 коек в 44 больницах. Более 20 пациентов в настоящее время находятся во вновь открывшемся госпитале в «ЭКСПО-Центре». По оценкам специалистов, иммунитет к коронавирусу имеет около 7% населения региона.

Замгубернатора Павел Креков в свою очередь сообщил, что областные власти в ближайшие три дня введут более 600 мест для долечивания свердловчан, у которых острая фаза заболевания миновала. Эти места будут созданы в санаториях и гостиницах. Кроме того, дополнительные койки появятся и в городских больницах, в том числе — в ЦГКБ №40, которая первой начала прием пациентов с COVID. По словам Крекова, нагрузка на больницы снизилась на 7%. «В последнее время в Свердловской области сформировалась тенденция: выздоравливают больше, чем заболевают», — обнадежил Павел Креков. В то же время, отметил он, коронавирус начал активнее распространяться не в областном центре, а на периферии региона. Существенный рост произошел в Нижнем Тагиле из-за вспышки заболеваемости на одном из предприятий (по данным URA.RU речь идет об НТЗМК). Из-за этого в больницах «Путинграда» открыты 200 дополнительных ковидных коек, а также развернут обсерватор на базе санатория «Руш» более чем на 700 коек.

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских окончательно развеял оптимистический настрой региональных чиновников. «Свердловская область примерно на 1,5-2 месяца отстает от Москвы. Мы констатируем примерно 2-процентный ежедневный прирост. Пока прогноз не очень благополучный: мы ожидаем от 230 до 400 новых случаев ежедневно», — заявил Козловских. Он отметил, что нужно максимально сократить количество людей, которые проходят лечение на дому. Речь идет в первую очередь о бессимптомных больных. Отсутствие контроля за ними, а также несоблюдение ими мер предосторожности приводит к тому, что инфекция распространяется активнее. На текущий момент в регионе 1300 мест в обсерваторах, но уже сейчас Средний Урал нуждается минимум в 4000 мест, убежден Дмитрий Козловских. Он добавил, что в настоящее время 70% случаев заражения коронавирусом происходит из семейных очагов, откуда просачивается в трудовые коллективы.