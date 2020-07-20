Историки подтвердили подлинность останков Романовых

Экспертиза подтвердила, что «екатеринбургские останки» Романовых подлинные Фото: Анна Майорова © URA.RU

Историко-архивная экспертиза подтвердила подлинность останков семьи Романовых. Об этом заявил заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов, который принимал участие в исследованиях.

«Историко-документальная экспертиза, которая была проведена на основании и документов белогвардейского следствия, и достаточно многочисленных свидетельств участников убийства и затем сокрытия тел, подтверждает то, что останки, которые были найдены в Поросенковом логу в свое время, — все это действительно останки императорской семьи и приближенных», — цитирует Пчелова РИА «Новости».

По его словам, сейчас историческая экспертиза полностью завершена. В ней принимали участие не просто историки, а опытные источниковеды. В ходе исследования эксперты проанализировали более двух тысяч источников: писем, фотографий, а также аудиозаписей. Пчелов уточнил, что были найдены новые документы, а также проанализированы старые. Это помогло восстановить картину того, что происходило в дни, предшествовавшие гибели царской семьи, и после убийства. «Следственный комитет поставил вопросы — что происходило, начиная с отречения Николая II, и дальше: их перевоз в Сибирь, Тобольск, в Екатеринбург, и прочее. Так что это очень масштабная была экспертиза», — подчеркнул историк. Пчелов также напомнил, что конкретной идентификацией найденных останков занимались генетики, при этом генетическая экспертиза проводилась сразу в нескольких научных центрах, независимых друг от друга.

Как ранее сообщало «URA.RU», в рамках нового расследования накануне царских дней — 2018 Следственный комитет РФ официально заявил, что генетические экспертизы вновь подтвердили принадлежность царской семье останков, найденных в Поросенком Логу. СК также допускает, что существует еще несколько захоронений Романовых, в частности, там могут быть части останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии. Археолог, который в 2007 году обнаружил их останки, рассказал URA.RU, что поддерживают версию ведомства. По его словам, всю местность нужно тщательно проверить.

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