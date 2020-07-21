Артисты и спортсмены лишились заработка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Сентябрьские фьючерсы североморской нефти Brent подорожали на 0,3% до 43,23 доллара за бочку. Фьючерсы на американскую нефть WTI с поставкой в августе также выросли в цене на 0,41% и торгуются по 40,76 доллара за баррель. Повышение стоимости нефти вызвано надеждами инвесторов, которые следят за ходом переговоров лидеров стран Евросоюза по антикризисному плану и ситуацией вокруг принятия нового пакета мер поддержки экономики в США.

Вслед за ростом цен на нефть укрепилась российская валюта . Курс доллара впервые за июль пробил отметку 72 рубля. Сейчас доллар стоит 71,33 рубля (меньше на 54 копейки). Курс евро также понизился до 81,66 рубля (меньше на 53 копейки). По словам аналитика отдела управления активами УК «Промсвязь» Гельда Союнова, на этой неделе пара «доллар-рубль» может опуститься до 70,5 рубля за доллар в преддверии очередного заседания Совета директоров Банка России, которое состоится 24 июля. Поддержку рублю могут оказать ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны регулятора.

Ситуация в России

Сбербанку на фоне пандемии простят 150 миллиардов рублей государственного кредита РФ, полученных им в кризис 2008 года. Об этом договорились Минфин и Центробанк РФ, они также обсудили условия списания долга.

Российские предприятия малого бизнеса получат новую выплату в 15 тысяч рублей. Эти деньги будут направлены до 15 августа в качестве компенсации за приобретение дезинфицирующих средств и мероприятий, направленных на профилактику коронавирусной инфекции. Еще по 6,5 тысячи положено на каждого сотрудника. На господдержку могут рассчитывать предприятия общепита, небольшие гостиницы, а также организации в сфере бытовых услуг и дополнительного образования.

Международные полеты разрешат из шести крупных городов РФ. Авиасообщение с другими станами будет восстановлено в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.

Депутаты «Справедливой России» предлагают запретить брать комиссию за переводы денег внутри одного банка. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. По статистике Центробанка, более 20% прибыли банки получают за счет комиссионных доходов. «Это те самые деньги, которые банкиры просто вытаскивают из карманов россиян», заявил лидер фракции Сергей Миронов.

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) хотят снизить порог, при котором назначается единовременная выплата накопительной пенсии. Они предлагают установить его на уровне 5% от прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Из-за этих ограничений значительно уменьшится число людей, которые могут рассчитывать на данную выплату. При этом увеличится число людей, которые будут получать пожизненную пенсию. Однако, по мнению экспертов, минимальная ежемесячная доплата к основной пенсии никак не отразится на финансовом положении граждан.

В России повысят пенсии родственникам погибших военных. Прибавку также получат родственники умерших, которые был уволены с военной или приравненной к ней службы. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Артистам, которые из-за пандемии остались без концертов, приходится подрабатывать, чтобы выжить. По словам эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова, члены его творческой команды нашли подработку в разных сферах: кто-то устроился в автомойку, кто-то работает доставщиком еды, а кто-то — в колхозе. Однако сам Киркоров в такой подработке не нуждается — за годы выступлений он заработал столько, что может не работать 10 лет.

В России предлагают создать единую государственную систему учета граждан, которые нуждаются в жилье. С такой инициативой выступила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. По ее мнению, это поможет повысить эффективность мер, принимаемых в жилищной сфере.

Что происходит в мире

Соединенные Штаты Америки ужесточают санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В понедельник американские конгрессмены единогласно одобрили внесение соответствующей поправки в проект оборонного бюджета. Страна намерена ввести ограничения против компаний и физических лиц, которые способствуют продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков.

США также ввели санкции в отношении главы Чеченской Республики. Как сообщил американский госсекретарь Майк Помпео, Рамзана Кадырова обвиняют в серьезных нарушениях прав человека. Санкции затронут не только самого чеченского лидера, но и его супругу с двумя дочерьми. Кадыров в ответ предложил Госдепартаменту США ввести санкции против всех его 14 детей. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия найдет способ ответить на введение санкций против главы Чечни.

Прогнозы и мнения экпертов

Очередного повышения пенсионного возраста в России в скором времени не произойдет, уверен экономист Никита Масленников. Сейчас государству необходимо восстановить занятость населения до докризисных значений, а на это может уйти полтора года. Повышение пенсионного возраста в этом случае может создать дополнительное напряжение на рынке труда. Согласно прогнозу эксперта, исходя из демографических трендов, этот вопрос вернется в повестку дня через 10—15 лет.

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