В ХМАО у родителей требуют деньги на ремонт школы

С родителей собирают деньги на замену окон Фото: Илья Московец © URA.RU

Родительская общественность в Нижневартовске оказалась возмущена сбором денег на установку пластиковых окон в школе №42, который был инициирован администрацией учебного заведения. Гневный пост с комментариями появился в социальных сетях.

В одном из нижневартовских пабликов опубликован скрин из учительского чата. Педагогам дано задание собрать по шесть тысяч рублей с каждого класса. «Огромная просьба довести до сведения родителей, убедить в нужности и обязательности участия», — говорится в сообщении. Переписка руководства школы с подчиненными вызвала шквал эмоций у родительской общественности. «Школе выделяют деньги на ремонт, где они?», — недоумевает Мария Лопес. «Опять поборы», — возмущается Данила Ткаченко.

Директор школы №42 Галина Гасымова в разговоре с URA.RU заявила, что замена окон будет производиться в рамках проекта «Инициативное бюджетирование» и 95 процентов от требуемой суммы будет покрыто из городского бюджета. А оставшиеся деньги учебному заведения предстоит найти самостоятельно и других внебюджетных источников, помимо родительских пожертвований, у школы нет. «Текущий ремонт, где отам подмазать, подкрасить, мы это сделали. Мы это выполнили. Но без „инициативного бюджетирования“ замены оконных блоков мы ждали бы очень долго», — прокомментировала Гасымова. Она также уточнила, что сбор денег носит добровольный характер.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска отказались продлевать контракт с директором школы №23 Светланы Титовой после публичного скандала, где она была обвинена в поборах и вымогательстве денег у родителей учеников.