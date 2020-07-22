Источник: решена судьба второго лица челябинской политики

У Владимира Мякуша хорошие связи в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Спикер заксобрания Челябинской области, секретарь регионального политсовета «Единой России» Владимир Мякуш сохранит свои посты после выборов в ЗСО. Об этом URA.RU сообщил источник в «ЕР». По словам источника, у Мякуша имеется лобби на федеральном уровне, которое позволяет ему оставаться у власти.

«Это лобби есть и в администрации президента, и в руководстве „ЕР“, и в Госдуме, — рассказал источник. — Речь идет о руководителях среднего уровня, но этого достаточно, чтобы Мякуш на протяжении пятнадцати лет оставался вторым лицом в области». У источников URA.RU в губернаторской резиденции оценки по поводу будущего Мякуша разнятся.

«Дело не в лобби. К примеру, не играет роли, что Мякуша поддерживает руководитель Уральского МКС „ЕР“ Иван Квитка. Квитку все равно отодвинули от кураторства челябинских выборов, — пояснил URA.RU один из источников.— Мякуш всегда остается системным, что устраивает губернатора Алексея Текслера, и это главное».

«Мякуш удобен для переговоров Текслера с элитами, — утверждает другой источник. — Он может брать и довольно умело, на себя роль переговорщика». Третий источник в политблоке губернатора утверждает, что говорить о том, что Мякуш сохранится у власти, рано.

«Все должно решиться после выборов в заксобрание, в сентябре, — говорит инсайдер. — От того, как Мякуш проведет кампанию, сколько мандатов получит партия, зависит на какой срок он останется во главе ЗСО и регионального отделения „ЕР“. Надо учитывать, что и Текслер пока не решил для себя, стоит ли ему становиться во главе областного политсовета партии».

«Я человек команды, — заявил URA.RU Мякуш в ответ на вопрос о своем будущем. — Если я нужен команде губернатора, я останусь. Сил и здоровья для дальнейшей работы у меня хватает». Вице-губернатор по внутренней политике Анатолий Векшин отказался давать какие-либо прогнозы до сентября.

«Для нас сейчас важнее всего выборы в заксобрание и органы местного самоуправления в муниципалитетах, — заявил Векшин. — Чтобы кампании были в рамках закона и без сбоев, и чтобы ничто не могло помешать жителям области исполнить в Единый день голосования, 13 сентября, свой гражданский долг».

На выборах в ЗСО Текслер возглавил тройку лидеров в списках «ЕР». Мякуш идет вторым номером. Замыкает тройку детский омбудсмен Евгения Майорова.