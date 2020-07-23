Коронавирус пробил брешь в бюджете региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минфин Свердловской области выпустит новые облигации на 12 млрд рублей. Сведения об этом размещены на официальном портале деловой информации. Вместе с облигациями, выпущенными в июне, обслуживание займа обойдется региону в сумму, превышающую миллиард рублей в год.

12 млн облигаций номиналом в 1 тысячу рублей, согласно проекту приказа Минфина, начнут размещать на Московской бирже 27 июля. Генеральным агентом выступит Газпромбанк. Срок обращения выпуска составит семь лет. При этом в июне свердловский минфин разместил еще один облигационный заем на 10 млрд рублей. Ставка составила 5,8% годовых.

Финансовый аналитик Виталий Калугин предположил, что доходность нового выпуска облигаций также будет составлять около 6%. Таким образом выплаты только по этим ценным бумагам из бюджета области составят около 1,3 млрд рублей в год.

Согласно данным минфина, за первое полугодие текущего года расходы областного бюджета составили 142,8 млрд рублей, что на 25 млрд выше показателей соответствующего периода прошлого года. С начала года госдолг региона вырос почти на 20 млрд рублей (на 1 июля — около 96,2 млрд рублей). Средства расходовались на борьбу с коронавирусом, а также компенсационные выплаты жителям и пострадавшим организациям.

В июле минфин Свердловской области также объявил конкурсы на открытие кредитных линий в банках на 9,5 млрд рублей. Деньги предназначены для погашения дефицита областного бюджета.