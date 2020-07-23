22 июля 2020
21 июля 2020

Осужденный на три года бывший пермский мэр вышел на свободу. Он отсидел только половину срока

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд выпустил Третьякова на свободу досрочно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-глава города Чайковский (Пермский край) Алексей Третьяков, получивший три года колонии за превышение должностных полномочий, досрочно вышел на свободу. Ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего мэра рассмотрел Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.

«Ходатайство [об условно-досрочном освобождении Третьякова] было рассмотрено и удовлетворено 8 июля», — пояснил URA.RU представитель суда.

Третьяков обвинялся в том, что передал в собственность дочери чиновницы администрации Чайковского муниципальную квартиру. В конце января 2019 года суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к трем годам колонии общего режима. Бывший чиновник отбывал наказание в колонии, расположенной в Свердловской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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