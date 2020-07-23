Суд выпустил Третьякова на свободу досрочно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-глава города Чайковский (Пермский край) Алексей Третьяков, получивший три года колонии за превышение должностных полномочий, досрочно вышел на свободу. Ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего мэра рассмотрел Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.

«Ходатайство [об условно-досрочном освобождении Третьякова] было рассмотрено и удовлетворено 8 июля», — пояснил URA.RU представитель суда.

Третьяков обвинялся в том, что передал в собственность дочери чиновницы администрации Чайковского муниципальную квартиру. В конце января 2019 года суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к трем годам колонии общего режима. Бывший чиновник отбывал наказание в колонии, расположенной в Свердловской области.