В Екатеринбурге, несмотря на кризис, запускают масштабный салон красоты. Будет место и для мужчин Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Введенные в Свердловской области на фоне пандемии ограничения заставили бизнес приспосабливаться к непривычным условиям работы, чтобы остаться на рынке. Большинство предпринимателей были вынуждены сокращать расходы и оптимизировать бизнес-процессы. Однако есть и те, кто в кризис не только сохранил свои позиции, но и сумел расшириться. Как в нынешних реалиях спасти бизнес и выйти на новый уровень — разберемся 30 июля, в 20:00 (екб) в Instagram URA.RU.

Спикером нашего стрима станет основатель beauty-пространства «BE LA FEMME» Алена Пьецух. В августе она намерена открыть в центре Екатеринбурга один самых крупных салонов красоты (на площади 650 кв. м.) с двумя отдельными помещениями — Be La Femme для женщин и Departament M для мужчин. Последний, по словам Пьецух, станет первым масштабным проектом для мужчин в Екатеринбурге. Это будет центр красоты «полного цикла», где в одном месте станут доступны различные базовые уходовые процедуры. Оказывать услуги будут победители чемпионатов и участники международных мастер-классов.

Алена с отличием окончила факультет «Мировой экономики» УГТУ-УПИ, но свою жизнь решила связать с предпринимательской деятельностью. В рамках эфира узнаем рецепт успешного бизнеса, как выжить в кризис. Также выясним, что сейчас выгодно открывать и реально ли в одиночку построить дело с нуля.