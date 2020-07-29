Ефремова привезли на первый суд по делу о смертельном ДТП

Михаил Ефремов прибыл на первое заседание по делу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы в июне, до сих пор не дал показаний. Его доставили в Пресненский суд столицы, где пройдет предварительное заседание по его делу.

«Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, до сих пор не дал показаний по делу», — передает ТАСС со ссылкой на источник. Как уточняет издание, заседание началось в 11:00 мск и проходит в закрытом режиме.

Ранее стало известно, что адвокат артиста Эльман Пашаев обратился в суд с просьбой перенести заседание. Он объяснил свое ходатайство тем, что он и второй адвокат подсудимого Екатерина Шаргародская отправились в командировку и не могут присутствовать на заседании. На нем, как сообщает источник, близкий к следствию, гособвинение будет ходатайствовать о продлении домашнего ареста Ефремова. Его срок заканчивается 9 августа, пишет «Национальная служба новостей».

Михаил Ефремов обвиняется в совершении смертельного ДТП в центре Москвы. 8 июня актер в состоянии опьянения на своем автомобиле выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном доставки. Водитель фургона Сергей Захаров позже скончался в больнице, сообщает «Ридус».

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