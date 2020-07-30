Мощный ураган обрушился на Челябинск и область Фото: читатель URA.RU

Мощный ураган обрушился на Челябинскую область. В отдельных районах деревья вырвало с корнем, улицы затопило, из-за обрыва проводов жилой сектор остался без электричества, сообщили URA.RU очевидцы.

«В Металлургическом районе Челябинска ураган с корнем вырывал деревья, из-за обрыва проводов нет электричества. Дороги затопило. В частном секторе люди после работы разбирают завалы, пилят поломанные деревья», — говорит очевидец.

Металлургический район Челябинска пострадал сильнее других территорий областного центра Фото: читатель URA.RU

В Челябинске вся мощь урагана обрушилась на Металлургический район, который находится на окраине города. Другие районы не пострадали. В большинстве из них не было даже дождя.

В Миассе гроза с градом и шквалистым ветром прошла над озером Тургояк, где собралось много отдыхающих с палатками. «Повалило деревья, повредило несколько машин. После того, как ураган стих, многие стали сворачивать палатки и уезжать. Но когда небо прояснилось, некоторые решили вернуться. К этому времени на Тургояк стали прибывать новые туристы, в том числе из Екатеринбурге и на въезде в поселок образовалась огромная пробка», — рассказали URA.RU очевидцы.

Последствия урагана в Златоусте Фото: читатель URA.RU

В Златоусте дождь с градом и ураганом прошли минут за 20, но принесли большие повреждения. «Поломаны деревья, повреждены линии электропередач, попадали даже баннеры. Глава Максим Пекарский в отпуске. Но взял на контроль ситуацию. Он на связи с экстренными службами. Все коммунальный службы приведены в режим повышенной готовности. Идет расчистка дороги и ликвидация других последствий непогоды», — сообщил URA.RU советник главы Алексей Коновалов.

По телефону МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска» не ответили на звонок. Номера пресс-службы на сайте нет. В пресс-службе ГУ МЧС по региону не ответили на звонок.

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU