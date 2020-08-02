В Челябинске роддом закрыли из-за коронавируса у рожениц

Из лечебного учреждения выписали всех рожениц (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске родильный дом в горбольнице №6 закрыли на дезинфекцию из-за выявленной у рожениц коронавирусной инфекции. Об этом сообщили источники URA.RU в медицинских кругах, информацию подтвердили в мэрии города.

«У нескольких женщин тест на COVID-19 оказался положительным. Всех пациенток выписали на время обеззараживания помещений, госпитализация приостановлена», — рассказал собеседник.

В мэрии Челябинска подчеркнули, что речь не идет о вспышке инфекции. «COVID-19 был выявлен у двух женщин, лежавших в разных отделениях — связи между этими случаями не установлено. На время противоэпидемических мероприятий пациентки выписаны под наблюдение врачей по месту жительства. Поступающие в плановом порядке роженицы будут направлены в другие родильные дома города», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

На 3 августа в Челябинской области зарегистрирован минимальный с конца мая суточный прирост заболеваемости CODID-19 — 107 случаев за сутки. Регион остается на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности действует до 9 августа. В области запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательно ношение масок.