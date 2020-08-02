02 августа 2020
01 августа 2020
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30 июля 2020

Глава Арбитражного суда ХМАО зарабатывает меньше предшественника

© Служба новостей «URA.RU»
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Адресники. Ханты-Мансийск, арбитражный суд хмао
Председатель Арбитражного суда Денис Лисянский больше года работает в новой должности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Декларационная кампания

Председатель Арбитражного суда ХМАО Денис Лисянский уступил по доходам своему предшественнику на этом посту — Геннадию Стоякину. Об этом свидетельствуют данные декларации, опубликованные на сайте арбитража.

В 2019 году Лисянский заработал чуть больше шести миллионов рублей, в то время как заработок Стоякина в 2018 году составил порядка 7,5 миллиона рублей. У нынешнего председателя арбитражного суда ХМАО имеется две квартиры площадью 48,9 и 34,1 кв. м. Еще одна квартира находится у него в пользовании. Лисянский доверяет японскому автопрому и передвигается на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado.

Хорошо зарабатывает и жена руководителя югорского арбитража. В 2019 году ее доход составил 2,16 миллиона рублей. Она владеет долей в квартире в 57,2 квадратных метра.

Ранее URA.RU сообщало, что Лисянский стал председателем Арбитражного суда ХМАО весной 2019 года, работая до этого на Ямале. Его предшественник занимал этот пост в течение 12 лет.

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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