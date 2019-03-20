Новый председатель югорского арбитража назначен на шестилетний срок полномочий Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового председателя Арбитражного суда ХМАО. Им стал бывший зампред арбитражного суда ЯНАО Денис Лисянский. Об этом 20 марта «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в декабре 2018 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) порекомендовала на пост председателя арбитражного суда именно Дениса Лисянского. Теперь он займет место бывшего руководителя югорского арбитража Геннадия Стоякина, который, как ранее сообщало агентство, покинул свой пост после 12 летнего срока полномочий.