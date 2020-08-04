04 августа 2020

На главное предприятие челябинских олигархов прибыли проверяющие. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Минэкологии проверило работу ЧЭМК. Челябинск, металлургия, металлургический завод, рабочий, чэмк, металлург, челябинский электрометаллургический комбинат
Нарушений на ЧЭМК не нашли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство экологии Челябинской области 5 августа провело внеплановую проверку Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). ЧЭМК относится к числу основных загрязнителей воздуха в Челябинске. Проверка, в которой принял участие корреспондент URA.RU, проходит на фоне раздела активов собственников комбината Александра Аристова и Юрия Антипова.

«При первой степени неблагоприятных метеоусловий предприятия должны снизить выбросы на 15-20%, — пояснил URA.RU замминистра Виталий Безруков. — Мы решили наглядно показать, какие мероприятия выполняются, а какие нет». Безруков заверил, что на ЧЭМК не знали о готовящейся проверке и почти 15 минут машины с прессой и чиновниками не пускали на территорию.

Нарушений на ЧЭМК не нашли, необходимое количество печей было отключено. Руководству посоветовали усилить полив территории для подавления пыли. Безруков пообещал, что такие выезды на предприятия будут регулярными.

Источник URA.RU в окружении Аристова и Антипова рассказали, почему на ЧЭМК сейчас не нарушают закон. «Стороны делят активы, — напомнил инсайдер. — Договорились, что процесс будет мирным и лучше лишний не раз не привлекать внимания». ЧЭМК и все связанное с металлургией должно отойти Антипову, остальное —Аристову.

Минэкологии проверило работу ЧЭМК. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Минэкологии проверило работу ЧЭМК. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Минэкологии проверило работу ЧЭМК. Челябинск
В этих мешках хранится ольфильтрованная пыль
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Минэкологии проверило работу ЧЭМК. Челябинск
Виталий Безруков пообещал новые рейды
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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