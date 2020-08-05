Банкир ответил Дерипаске на обвинения ЦБ в поддержке санкций США

Центробанк России не следит за тем, как банки на территории РФ соблюдают санкционное законодательство. Об этом заявил председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен, комментируя высказывание бизнесмена Олеги Дерипаски, заявившего, что ЦБ поддерживает санкции США.
«ЦБ не имеет отношения к соблюдению банками тех или иных требований. Никакого отслеживания нашей деятельности в соответствии с санкционным режимом ЦБ не ведет. Мы принимаем решения из собственных соображений», — заявил Амен РБК. Он добавил, что понимает возмущение Дерипаски американскими санкциями, но отметил, что в данном случае миллиардер неправ.
Российские банки принимают какие-либо решения, опасаясь попасть под вторичные санкции, добавил топ-менеджер «Альфа-банка». Кроме того, у российских банков есть соглашения с зарубежными контрагентами, в работе с которыми нужно учитывать и санкционные ограничения, и требования партнеров, рассказал Амен.
ЦБ, в отличие от Дерипаски, понимает, насколько губительной окажется ситуация, в случае, если российские банки попадут под более серьезные ограничения, добавил банкир. Если российские банки будут отрезаны от мировой финансовой системы, то случится беда, заключил Амен.
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что Центробанк РФ не только не противодействует санкциям Минфина США, но и следит, как российские банки выполняют требования западного регулятора. По его мнению, это делается, чтобы избежать новых санкций из-за океана.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.