Зеленский признал нехватку денег и призвал Европу и Америку финансировать ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский ждет деньги из Европы для финансирования ВСУ
Зеленский ждет деньги из Европы для финансирования ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Финансовая поддержка на содержание ВСУ должны поступать от западных стран, в частности из Европы и США. Это связано с тем, что бюджет страны не способен покрыть все необходимые расходы для армии. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Им [украинским войскам] нужны отдых, ротация, резервы, зарплаты. Это настоящая проблема, я думаю, потому что армия всегда была меньше, чем сейчас. А когда армия в три раза больше, чем была, ее нужно финансировать. Бюджета Украины не хватит», — заявил Зеленский в интервью журналу Time. Также он отметил, что в текущих условиях больше всего рассчитывает на поддержку со стороны европейских стран, а не Вашингтона.

Ранее агентство Reuters сообщило, что американские сенаторы призвали правительство страны и его союзников передать Украине замороженные российские активы. Их общая сумма составляет свыше 300 млрд долларов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Финансовая поддержка на содержание ВСУ должны поступать от западных стран, в частности из Европы и США. Это связано с тем, что бюджет страны не способен покрыть все необходимые расходы для армии. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Им [украинским войскам] нужны отдых, ротация, резервы, зарплаты. Это настоящая проблема, я думаю, потому что армия всегда была меньше, чем сейчас. А когда армия в три раза больше, чем была, ее нужно финансировать. Бюджета Украины не хватит», — заявил Зеленский в интервью журналу Time. Также он отметил, что в текущих условиях больше всего рассчитывает на поддержку со стороны европейских стран, а не Вашингтона. Ранее агентство Reuters сообщило, что американские сенаторы призвали правительство страны и его союзников передать Украине замороженные российские активы. Их общая сумма составляет свыше 300 млрд долларов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...