Зеленский признал нехватку денег и призвал Европу и Америку финансировать ВСУ

Финансовая поддержка на содержание ВСУ должны поступать от западных стран, в частности из Европы и США. Это связано с тем, что бюджет страны не способен покрыть все необходимые расходы для армии. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Им [украинским войскам] нужны отдых, ротация, резервы, зарплаты. Это настоящая проблема, я думаю, потому что армия всегда была меньше, чем сейчас. А когда армия в три раза больше, чем была, ее нужно финансировать. Бюджета Украины не хватит», — заявил Зеленский в интервью журналу Time. Также он отметил, что в текущих условиях больше всего рассчитывает на поддержку со стороны европейских стран, а не Вашингтона.
Ранее агентство Reuters сообщило, что американские сенаторы призвали правительство страны и его союзников передать Украине замороженные российские активы. Их общая сумма составляет свыше 300 млрд долларов.
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