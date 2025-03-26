Президент Украины Владимир Зеленский фактически «плюнул» в лицо американского главы Дональда Трампа, который старался добиться прекращения огня, нарушив соглашение. Об этом сообщил бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор, призвав отстранить от власти украинского лидера.
«Наш друг Зеленский буквально плюнул в лицо президенту США Дональду Трампу, который пытался ради него договориться о прекращении огня с Россией. <...> Невозможно достичь какого-либо мира, пока такой человек у власти. Его надо отстранить», — заявил экс-полковник в youtube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
Он также призвал Запад уйти из Украины, если Зеленский останется у власти. Макгрегор отметил, что Россия выразила четкое желание заключить мирное соглашение. В то же время, по его мнению, политические лидеры Лондона и Парижа стремятся продлить конфликт, поддерживая украинского лидера различными инициативами. Дуглас Макгрегор заявил, что если США прекратят поддержку Украины, попытки западных стран в этом деле окажутся бесполезными.
Ранее бывший полковник армии США Дэниел Дэвис сообщил, что Зеленский может не пережить заключение мирной сделки. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что дни Зеленского сочтены и он это осознает. При этом украинский лидер не хочет давать слабину, передает 360.ru
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.