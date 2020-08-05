Рабочие отсудили миллион рублей у челябинских олигархов

Девять человек «заработали» на ЧЭМК хронические болезни и травмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Больше миллиона рублей взыскали с Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) его бывшие работники, получившие заболевания и травмы на производстве. Об этом сообщили URA.RU в региональной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР). Предприятие является ключевым активом Александра Аристова и Юрия Антипова.

«Стаж работы на ЧЭМК заявителей составлял от 11 до 38 лет. Они трудились в ферросплавных и плавильных цехах, цехе переработки неразлагающихся горячих шлаков. Мужчины выполняли обязанности шихтовщика, дробильщика, бригадира, плавильщика ферросплавов, слесаря-ремонтника, электрослесаря по ремонту печного и силового оборудования, женщины работали машинистами крана», — рассказали URA.RU в ГМПР.

Семеро «заработали» на предприятии силикоз, обструктивную болезнь легких, пылевой бронхит, пневмофиброз и нейросенсорную тугоухость. Еще двое пострадали при несчастных случаях. «Суд подтвердил вину работодателя по всем девяти искам и взыскал с него в пользу работников компенсации от 110 тысяч до 200 тысяч рублей», — пояснили в ГМПР.

Аристов и Антипов владеют ЧЭМК в равных долях. Это самый крупный производственный актив в совместной структуре бизнесменов. В рамках раздела активов комбинат и все, что связано с металлургией, отойдет к Антипову, остальное получит Аристов.