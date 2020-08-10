В ХМАО владельцы элитных дач перекрыли проход к озеру

Местные жители рассказывают, что домовладельцам не нравится шум, который создают отдыхающие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владельцы нескольких дачных участков (СОТ «Трассовик») на территории Нижневартовского района огородили заборами проходы к водоему и не пропускают через них своих соседей. Об этом URA.RU рассказал житель Нижневартовска Сергей Демин.

«Заборы выше человеческого роста, железные, основательные, закрыты на ключ. Ключи есть только у нескольких людей, которые обустроили там частный пляж, потому что им, якобы, мешают те, кто хочет пройти к озеру», — рассказал журналисту URA.RU Демин. Он добавил заборы мешают и пожарным, который берут в озере воду.

Председатель товарищества «Трассовик» не ответил на звонки журналиста агентства, но сразу два источника URA.RU подтвердили, что владельцы дач, которые перекрыли проезд, «люди непростые». В МЧС ХМАО сообщили, что доступ к пожарному водоему можно перекрывать заборами только, если рядом есть место для хранения ключей.

В администрации Нижневартовского района добавили, что заборы, которыми огородились некоторые дачники, закрывают только один из нескольких проходов, а общий доступ к озеру обеспечен. «Мы получали жалобы на эти заборы и подтверждаем, что они есть. Но при этим доступ к озеру не ограничен, это я могу подтвердить лично. Просто нужно немного пройти», — рассказал URA.RU заместитель главы Нижневартовского района района по земельным ресурсам, муниципальному имуществу и природопользованию Андрей Воробьев.

Ранее URA.RU писало, что нефтяники в ХМАО не пускают жителей на озера для рыбалки, ссылаясь на несуществующий закон.