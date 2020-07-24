Нефтяники запрещают рыбалку в ХМАО, ссылаясь на старый закон

По версии охранников на КПП, в ХМАО до сих пор действует запрет на посещение озер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители ХМАО жалуются на то, что сотрудники контрольно-пропускных пунктов, охраняющие лицензионные участки нефтяной компании ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», не пускают их на озера для рыбалки. При этом охранники заявляют, что запрет связан с постановлением губернатора ХМАО Натальей Комаровой, которая запретила рыбалку во время эпидемии коронавируса. Об этом URA.RU рассказал житель Нижневартовска Станислав Журавлев.

«Приехал на КПП, хотел проехать на озеро недалеко от Нижневартовска, в сторону Мегиона. Говорю, что хочу на рыбалку проехать, а меня развернули, заявив, что постановление губернатора действует, коронавирус, эпидемия, и нельзя на рыбалку, мол запретили это», — объясняет Журавлев.

При этом постановление, на которое ссылаются в компании, действительно существовало, но перестало действовать еще в мае, когда решением губернатора был снят запрет на рыбалку за территорией населенных пунктов. Единственное ограничение — рыбаки обязаны выдерживать пятиметровую дистанцию между собой. В ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» не смогли оперативно ответить на вопросы журналиста URA.RU о том, на каком основании они не пускают рыбаков на озера. В адрес компании направлен официальный запрос.

Источник, близко знакомый с работой нефтяных компаний, считает, что ограничение связано с тем, что рыбаки оставляют после себя мусор и иногда портят оборудование. «Пьяными катаются там на машинах, стреляют по трансформаторам, опять же, напившись, гоняют постоянно через КПП в магазин за добавкой. А наши же сотрудники потом порядок там и наводят», — заявил источник.

Ранее URA.RU писало, что охотники и рыболовы ЯНАО обратились к губернатору из-за конфликта с градообразующим предприятием. По версии жителей, нефтяники и газовики незаконно закрыли доступ к угодьям для сбора грибов и ягод, рыбалки и охоты.