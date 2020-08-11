В Росгвардии появятся более 20 новых генералов по стране

Чтобы высвободить необходимое количество генеральских должностей, ведомство уменьшит число высших офицеров в центральном аппарате Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В рамках реформы в Росгвардии появятся сразу 24 генерала. На новые должности могут рассчитывать руководители управлений ведомства в регионах с населением более одного млн человек.

«По плану реформы в генеральские будут преобразованы должности руководителей 20 территориальных органов, которые обслуживают регионы с населением более миллиона человек», — пишут «Известия». К таким относятся Тюменская, Калужская, Ярославская, Нижегородская, Томская, Курская, Белгородская и другие области. Также повышение ожидает руководителей Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии.

Чтобы высвободить необходимое количество генеральских должностей, ведомство уменьшит число высших офицеров в центральном аппарате. В частности, понизят до позиций полковников двух замначальников главного оперативного управления, заместителя начальника главного организационно-мобилизационного управления, начальников управлений информационных технологий, артиллерийского вооружения, квартирно-эксплуатационного, управления программ вооружения и гособоронзаказа.

Эксперты считают, что кадровая перестановка даст стимул сотрудникам не переводиться в центральный аппарат в поисках карьерных перспектив, а ждать повышения в своем регионе.

Ранее президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве МЧС. Он назначил генерал-полковника Виктора Яцуценко на должность замглавы МЧС

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