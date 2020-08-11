Дудь пристыдил белорусский ОМОН за жесткое подавление протестов

Юрий Дудь призвал белорусских силовиков не избивать протестующих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Блогер Юрий Дудь раскритиковал действия белоруссих силовиков за жесткое подавление массовых протестов в стране, призвав их не избивать и не стрелять по безоружным людям. Своим мнением журналист поделился на своей странице в Instagram.

«Мужики! Я живу в другой стране — и в том числе поэтому молчал все это время. <…>. Но иногда кипеш становится настолько возмутительным и опасным, что надо высказаться и соседям. Что я увидел из своей хаты за последние дни? Как вы бьете и стреляете в безоружных людей на улице. Причем не только тех, кто стоит против вас на площадях и улицах, но и тех, кто просто сидит на скамейке во дворе или гуляет с собакой», — написал Дудь.

Он отметил, что без сильных «пацанов и девчонок в погонах» не может существовать ни одно «нормальное государство», однако все они «тренировали эту силу и становились суперменами» не для того, чтобы «калечить» безоружных жителей страны. «Если вы делаете это по собственной воле, полагаю, что вы не правы. Если вы делаете это по приказу начальства, то надо слать такое начальство», — считает журналист. Он уверен, что после произошедшего «главный начальник» не получит ничего, кроме ненависти людей и изоляции от всех «прогрессивных стран», поэтому призвал правоохранителей не лишать себя будущего из-за «не самого честного», «не самого профессионального» и «совсем не смелого мужика».

На выборах в Белоруссии, по официальным данным, победил Александр Лукашенко с 80,23% голосов. У его главной соперницы Светланы Тихановской было всего 9,9%. После объявления результатов выборов в стране начались протесты и жесткие столкновения с милицией.

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