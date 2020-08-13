Область начала готовиться ко второй волне COVID Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 14 августа — 247-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 157-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 13 142 случаев заражения, выздоровели 9 214 и скончались 299 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 912 823 (+5 065) случая заражения. Вылечились 722 964 (+6 568) пациентов — 79% от заболевших. Умерли 15 498 (+114) человек — почти 1,7% от заразившихся.

В Челябинской области к утру 14 августа зафиксировано 82 заражения коронавирусом за сутки (накануне было 83), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Заболеваемость устойчиво продолжает снижаться, что дало властям основание начать подготовку к переходу на второй этап снятия карантина.

Кто в Челябинске первым получит вакцину от COVID

Губернатор Алексей Текслер поручил областному минздраву ускорить получение вакцины от коронавируса. По его словам, первыми, кому сделают прививки, станут учителя и медики.

Южноуральцы опасаются прививок

Большинство жителей столицы Южного Урала опасаются прививаться от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Челябинским филиалом РАНХиГС. Большинство опрошенных (57,3%) не готовы к вакцинации. Чаще всего «скорее не готов» говорили социологам горожане от 18 до 44 лет. Сделать прививку решились 35% респондентов — при условии, что вакцина пройдет успешное тестирование. За такой вариант ответа проголосовали челябинцы от 45 до 59 лет, а также старше 60 лет. Оставшиеся 7,7% затруднились с ответом.

Губернаторам указали готовиться ко второй волне инфекции

Между тем, уральский полпред президента РФ Николай Цуканов на совещании в Челябинске 14 августа призвал готовиться к новой атаке инфекции. «Осенью нельзя исключить вторую волну коронавируса. Регионам стоит подготовиться к этому с учетом заболевания ОРВИ и гриппом. Поручил провести вакцинацию, сформировать запасы вакцин и резервный коечный фонд», — сказал Цуканов.

В Златоусте судят авторов жалобы на коронавирусные выплаты

Мировой суд Златоуста начал рассматривать административные дела участников видеообращения от имени сотрудников скорой помощи. Ролик появился в соцсетях в начале июня: люди в медицинских халатах и масках на фоне спецмашины говорили, что не получили «обещанные выплаты за особые условия труда», а на жалобы в минздрав «получили отрицательные ответы». Главврач Руслан Хазиев заявил, что жалоб от сотрудников не получал, а два участника видео у него вообще не работают. В том числе представившаяся врачом женщина, которая зачитывает на камеру текст.

На школьные линейки пустят лишь родителей первоклассников

Такое решение было принято в правительстве области 14 августа. «Родители первоклассников смогут принять участие в линейках, но они должны быть в медицинских масках, — пояснил URA.RU министр образования области Александр Кузнецов. — На остальные линейки не пустят ни гостей, ни родителей». Поначалу рассматривался вариант полной отмены линеек. Затем решили линейки проводить без родителей, а в итоге сделали исключение для родителей первоклассников.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

Вакцинация от гриппа на Южном Урале начнется раньше обычного. Такое решение принято, чтобы новый вирус не «наложился» на привычную сезонную инфекцию. Если заболеваемость COVID в России пошла на спад, то в соседнем Екатеринбурге констатируют превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ в 1,5 — 2 раза. В прошлом году от гриппа привили 48% жителей области, в том планируют уже 60%.

Челябинск все же готов принять чемпионат России по легкой атлетике, сообщили URA.RU в минспорта области. Накануне появилась информация, что самое масштабное с начала пандемии мероприятие заблокировал Роспотребнадзор. «Сейчас разрабатывается программа и формат проведения соревнований. Уже ясно, что соревнования пройдут без зрителей, а контакты между участниками будут минимизированы. Специфика состязаний позволяет выполнить предписания, по которым на объекте могут находиться не более 50 спортсменов, а размеры соревновательных зон позволяют обеспечить социальную дистанцию между участниками и судьями», — объяснили URA.RU в минспорта.

До 23 августа в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. URA.RU подготовило для читателей перечень запретов и разрешений.