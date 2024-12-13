Путин назначил девять новых судей в Свердловской области

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Владимир Путин ответил на вопросы представителей российских СМИ по итогам своего двухдневного государственного визита в КНР, путин владимир, stock
Владимир Путин подписал указ 13 декабря Фото:

Президент России Владимир Путин 13 декабря подписал указ о назначении на шестилетний срок девяти новых судей в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

«Указом президента РФ В.В. Путина от 13.12.24 № 1067 на шестилетний срок полномочий заместителем председателя Свердловского областного суда по административным делам назначен Федин Константин. Ранее он возглавлял коллегию по административным делам в этом же суде», — говорится в telegram-канале ведомства.

Судьями Свердловского облсуда стали Ольга Степкина и Анастасия Пономарева. Алла Ильина заняла пост председателя Нижнесергинского райсуда, председателем Талицкого райсуда назначена Елена Шихалева, а главой Шалинского райсуда — Светлана Миронова. Заместителем Октябрьского райсуда Екатеринбурга президент назначил Светлану Лопатину, судьей Академического райсуда — Евгения Здора, судьей Верх-Исетского райсуда — Марию Коростлеву.

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Президент России Владимир Путин 13 декабря подписал указ о назначении на шестилетний срок девяти новых судей в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда. «Указом президента РФ В.В. Путина от 13.12.24 № 1067 на шестилетний срок полномочий заместителем председателя Свердловского областного суда по административным делам назначен Федин Константин. Ранее он возглавлял коллегию по административным делам в этом же суде», — говорится в telegram-канале ведомства. Судьями Свердловского облсуда стали Ольга Степкина и Анастасия Пономарева. Алла Ильина заняла пост председателя Нижнесергинского райсуда, председателем Талицкого райсуда назначена Елена Шихалева, а главой Шалинского райсуда — Светлана Миронова. Заместителем Октябрьского райсуда Екатеринбурга президент назначил Светлану Лопатину, судьей Академического райсуда — Евгения Здора, судьей Верх-Исетского райсуда — Марию Коростлеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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