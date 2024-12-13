Путин назначил девять новых судей в Свердловской области

Владимир Путин подписал указ 13 декабря Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президент России Владимир Путин 13 декабря подписал указ о назначении на шестилетний срок девяти новых судей в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

«Указом президента РФ В.В. Путина от 13.12.24 № 1067 на шестилетний срок полномочий заместителем председателя Свердловского областного суда по административным делам назначен Федин Константин. Ранее он возглавлял коллегию по административным делам в этом же суде», — говорится в telegram-канале ведомства.

Судьями Свердловского облсуда стали Ольга Степкина и Анастасия Пономарева. Алла Ильина заняла пост председателя Нижнесергинского райсуда, председателем Талицкого райсуда назначена Елена Шихалева, а главой Шалинского райсуда — Светлана Миронова. Заместителем Октябрьского райсуда Екатеринбурга президент назначил Светлану Лопатину, судьей Академического райсуда — Евгения Здора, судьей Верх-Исетского райсуда — Марию Коростлеву.