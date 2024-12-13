Текслер заявил, что нельзя больше допустить ситуации, подобной с цыганскими погромами в Коркино

Челябинский губернатор Текслер подвел итог октябрьским событиям в Коркино
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Текслер подчеркнул, что тогда не хватило согласованных совместных действий всех органов власти
Текслер подчеркнул, что тогда не хватило согласованных совместных действий всех органов власти Фото:
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В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Челябинский губернатор Алексей Текслер заявил, что ситуация подобная цыганским погромам в Коркино не должна повториться. Это заявление он сделал 13 декабря на заключительном в 2024 году заседании Совета по реализации государственной национальной политики в регионе.

«Нам необходимо своевременно выявлять проблемы социального характера, способные стать причиной межнациональных, межконфессиональных конфликтов. Нужно предупреждать, максимально профилактировать ситуации, подобные той, что возникла в Коркино», — сказал Текслер.

Губернатор заявил, что для координации усилий в этой сфере создан специальный отдел в аппарате главы региона и правительства области. Губернатор также отметил, что проблемы, связанные с цыганской диаспорой в Коркино, были известны местным властям. При этом необходимые меры не предпринимались и не хватило согласованных совместных действий всех органов власти.

Сам конфликт начался после убийства таксистки 24 октября. По обвинению в убийстве был задержан представитель цыганской общины. В Коркино начались волнения, местные жители стали громить дома цыган. Через несколько дней ситуация стабилизировалась. На данный момент территория остается под контролем властей и лично Текслера.

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Челябинский губернатор Алексей Текслер заявил, что ситуация подобная цыганским погромам в Коркино не должна повториться. Это заявление он сделал 13 декабря на заключительном в 2024 году заседании Совета по реализации государственной национальной политики в регионе. «Нам необходимо своевременно выявлять проблемы социального характера, способные стать причиной межнациональных, межконфессиональных конфликтов. Нужно предупреждать, максимально профилактировать ситуации, подобные той, что возникла в Коркино», — сказал Текслер. Губернатор заявил, что для координации усилий в этой сфере создан специальный отдел в аппарате главы региона и правительства области. Губернатор также отметил, что проблемы, связанные с цыганской диаспорой в Коркино, были известны местным властям. При этом необходимые меры не предпринимались и не хватило согласованных совместных действий всех органов власти. Сам конфликт начался после убийства таксистки 24 октября. По обвинению в убийстве был задержан представитель цыганской общины. В Коркино начались волнения, местные жители стали громить дома цыган. Через несколько дней ситуация стабилизировалась. На данный момент территория остается под контролем властей и лично Текслера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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