Текслер заявил, что нельзя больше допустить ситуации, подобной с цыганскими погромами в Коркино

Челябинский губернатор Алексей Текслер заявил, что ситуация подобная цыганским погромам в Коркино не должна повториться. Это заявление он сделал 13 декабря на заключительном в 2024 году заседании Совета по реализации государственной национальной политики в регионе.
«Нам необходимо своевременно выявлять проблемы социального характера, способные стать причиной межнациональных, межконфессиональных конфликтов. Нужно предупреждать, максимально профилактировать ситуации, подобные той, что возникла в Коркино», — сказал Текслер.
Губернатор заявил, что для координации усилий в этой сфере создан специальный отдел в аппарате главы региона и правительства области. Губернатор также отметил, что проблемы, связанные с цыганской диаспорой в Коркино, были известны местным властям. При этом необходимые меры не предпринимались и не хватило согласованных совместных действий всех органов власти.
Сам конфликт начался после убийства таксистки 24 октября. По обвинению в убийстве был задержан представитель цыганской общины. В Коркино начались волнения, местные жители стали громить дома цыган. Через несколько дней ситуация стабилизировалась. На данный момент территория остается под контролем властей и лично Текслера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!