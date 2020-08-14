Александр Высокинский принял участие в единственном оффлайн-мероприятии в честь Дня города Фото: Анна Майорова © URA.RU

Врио губернатора Свердловской области Алексей Орлов, заместитель полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов, глава Екатеринбурга Александра Высокинский, спикер думы Игорь Володин и сенатор Аркадий Чернецкий возложили цветы к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Георгу де Геннину. Эта церемония — единственное мероприятие Дня города, прошедшее в оффлайн-режиме.

Помимо Высокинского, городскую администрацию представляли его заместители Александр Ковальчик, Марина Андрусь, Алексей Бубнов, Владимир Гейко и Илья Захаров. Кроме того, от городской власти в церемонии участвовали главы районов уральской столицы. От заксобрания к памятнику пришли депутаты Михаил Клименко и Валентин Лаппо.

Церемония длилась 10 минут. Перед собравшимися выступила рота почетного караула, после чего управленцы возложили цветы к монументу. Затем, дойдя до администрации, Высокинский пригласил их на фестиваль цветов рядом с рекой Исеть. По пути на точку активист инициативной группы подошел к Высокинскому и предложил ему поставить подпись за возвращение прямых выборов мэра. Но он отказался, сказав, что «не может из-за плотного графика».

Предполагается, что в 13 часов Высокинский примет участие в традиционной «Городской свадьбе».

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU