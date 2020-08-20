20 августа 2020
19 августа 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 21 августа. Полпред президента проведет совещание, закрыто два ковидных госпиталя

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве по распространению новой коронавирусной инфекции в УрФО. Екатеринбург, цуканов николай
Полпред президента Николай Цуканов проведет в Челябинске совещание с губернаторами УрФО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полпред Цуканов посетит Челябинск — 30 тонн гумпомощи для социальных учреждений привезли в регион — закрыты два COVID-госпиталя — предсезонный турнир по хоккею не состоится. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 21 августа — в обзоре URA.RU:

Полпред президента в УрФО проведет совещание

В Челябинск привезли 30 тонн гуманитарной помощи

Расформировано два ковидных госпиталя

Турнир по хоккею в Челябинске отменен

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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