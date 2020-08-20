Полпред президента Николай Цуканов проведет в Челябинске совещание с губернаторами УрФО
Полпред Цуканов посетит Челябинск — 30 тонн гумпомощи для социальных учреждений привезли в регион — закрыты два COVID-госпиталя — предсезонный турнир по хоккею не состоится. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 21 августа — в обзоре URA.RU:
Полпред президента в УрФО проведет совещание
- Полномочный представитель президента России по УрФО Николай Цуканов 21 августа проведет в Челябинске Совет по социальной политике. Губернаторы областей в режиме ВКС доложат полпреду о готовности к новому учебному году.
В Челябинск привезли 30 тонн гуманитарной помощи
- В Челябинск 20 августа доставили около 30 тонн моющих и чистящих средств, предназначенных для социальных учреждений области. Груз принимала супруга губернатора области Ирина Текслер.
Расформировано два ковидных госпиталя
- В Челябинской области закрываются еще два госпиталя, где проходили лечение больные коронавирусом. По информации оперштаба это учреждения в Саткинской и Ашинской районных больницах.
Турнир по хоккею в Челябинске отменен
- В челябинском хоккейном клубе «Трактор» произошла вспышка коронавируса из-за чего, не состоится традиционный Кубок губернатора по хоккею.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «