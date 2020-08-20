20 августа 2020
19 августа 2020

Глава суда ХМАО стал больше зарабатывать, но потерял в доходах

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Для председателя суда ХМАО Павла Шкилеву 2019 год оказался удачным в финансовом плане Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Декларационная кампания

Председатель суда ХМАО Павел Шкилев в 2019 году заработал больше, чем годом ранее, но при этом сократил общий доход. Информация об этом содержится в его налоговой декларации, опубликованной на сайте окружного суда

В 2019 году Шкилев заработал почти семь млн рублей, тогда как в 2018 году его доход составил 7,95 млн рублей. Однако 1,65 млн рублей он получил в результате продажи имущества. Так что с точки зрения заработка 2019 год для председателя окружного суда оказался удачнее.

Шкилев владеет земельным участком, жилым домом и квартирой. В пользовании у него находится еще одна квартира. В гараже у председателя суда ХМАО стоит Lexus RX350, мотоцикл Yamaha и мотоприцеп. Хорошо зарабатывает и супруга Шкилева: в 2019 году ее доход составил 4,1 млн рублей. Недвижимостью и транспортом она не владеет.

Ранее URA.RU сообщало, что о своих доходах в 2019 году отчитался и председатель Арбитражного суда ХМАО Денис Лисянский. Он на этом посту заработал меньше, чем его предшественник — Геннадий Стоякин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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