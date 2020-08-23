Родители пермских школьников не смогут попасть в учебные заведения до конца года Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 24 августа, — 257-й день с момента выявления коронавируса и 167-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 961 493 (+4 744) человека, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 7468 (+59) человек, выздоровело 5232 (+27) пациента, зафиксировано 322 летальных исхода (199 — непосредственно от COVID-19).

Распространение коронавируса в Пермском крае вновь ускорилось. Коэффициент заражения увеличился до 0,93 (23 августа — 0,92). Ежесуточный прирост больных составил 0,8% . Большая часть заболевших COVID-19 в Пермском крае госпитализирована (43 человека), 16 человек проходят лечение амбулаторно. Среди общего числа заболевших коронавирус подтвержден у двух детей.

Коронавирус выявлен в 11 территориях Прикамья. Основная часть заболевших COVID-19 проживает на территории Перми (38 случаев) . Еще десять фактов заражения коронавирусом выявлено в Березниках, по два — в Горнозаводске и Октябрьском. В Александровске, Добрянке, Нытве, Кунгуре, Соликамске, Верещагино и Сиве выявлено по одному случаю заболевания COVID-19.

Родителей пермских учеников не пустят в школы. Роспотребнадзор рекомендовал образовательным учреждениям запретить посещение школ родителями до конца 2020 года. Взрослые не смогут попасть в школы даже после торжественных линеек 1 сентября. При этом линейки в пермских школах пройдут исключительно на улицах и только для учащихся первых и выпускных классов.

Пермские медики станут получать меньше. Связано это с тем, что им придется заплатить налог на доход физических лиц за региональные коронавирусные доплаты. Ранее некоторые врачи получили подобные доплаты в полном объеме, но потом был издан некий приказ, где сказано, что такой доход облагается налогом. Теперь из последующих зарплат медиков произведут удержание НДФЛ за все ранее произведенные выплаты.

В пермских колониях разрешили длительные свидания. С 24 августа посетители могут видеться с заключенными, но при определенных условиях . Родственники осужденных должны предоставить отрицательный тест на COVID-19, заполнить опросный лист, а также находиться в средствах индивидуальной защиты. При этом свидание не разрешат, если у посетителя будет выявлена повышенная температура или признаки ОРВИ.