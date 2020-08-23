Сегодня, 24 августа, — 257-й день с момента выявления коронавируса и 167-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 961 493 (+4 744) человека, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 7468 (+59) человек, выздоровело 5232 (+27) пациента, зафиксировано 322 летальных исхода (199 — непосредственно от COVID-19).
Распространение коронавируса в Пермском крае вновь ускорилось. Коэффициент заражения увеличился до 0,93 (23 августа — 0,92).
Коронавирус выявлен в 11 территориях Прикамья.
Родителей пермских учеников не пустят в школы. Роспотребнадзор рекомендовал образовательным учреждениям запретить посещение школ родителями до конца 2020 года. Взрослые не смогут попасть в школы даже после торжественных линеек 1 сентября. При этом линейки в пермских школах пройдут исключительно на улицах и только для учащихся первых и выпускных классов.
Пермские медики станут получать меньше. Связано это с тем, что им придется заплатить налог на доход физических лиц за региональные коронавирусные доплаты. Ранее некоторые врачи получили подобные доплаты в полном объеме, но потом был издан некий приказ, где сказано, что такой доход облагается налогом. Теперь из последующих зарплат медиков произведут удержание НДФЛ за все ранее произведенные выплаты.
В пермских колониях разрешили длительные свидания.
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