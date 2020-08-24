Названа дата смены руководства областной больницы Тобольска

Марату Баширову прочат высокую должность в Тюмени Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В тюменском областном департаменте здравоохранения определились с датой смены руководства в областной больнице №3 Тобольска. Планируется, что должность главврача Марат Баширов покинет уже 1 сентября. Об этом URA.RU сообщил собственный источник в региональном депздраве.

«Баширов пойдет на повышение в Тюмень», — утверждает инсайдер. Как сообщили URA.RU в оперативном штабе тюменского областного правительства, от главврача ОБ№3 сейчас ждут согласия на новую должность. «Марату Баширову предложено возглавить одно из медицинских учреждений региона. При положительном решении его контракт на должности главного врача ОБ№3 будет закончен. И будут рассматриваться кандидатуры на эту должность», — сообщили агентству в оперативном штабе.

По данным инсайдеров URA.RU, Баширову могли предложить возглавить скандально известный тюменский онкоцентр «Медгород». «Сейчас и. о. директора назначена Елена Неверова. Несмотря на то, что должность главврача была упразднена — для того, чтобы уволить с нее Андрея Кудрякова, такая ставка в медучреждении необходима. Так что ее вполне могут возродить под Баширова», — сообщает инсайдер. Однако другой источник данную информацию не подтвердил.

Кроме «Медгорода», руководители в статусе исполняющих обязанности сейчас работают в Областном офтальмологическом центре, «Научно-практическом медцентре», Стоматологической поликлинике №1, областной больнице №20 Увата.

Ранее URARU сообщало, что место главврача областной больницы №3 в Тобольске прочат главе Нижнетавдинской областной больницы №15 Анатолию Смоляренко.