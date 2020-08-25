Природоохранная прокуратура Пермского края начала проверку после публикации URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU

Из пермских больниц фактически в неизвестном направлении десять дней возили опасные медицинские отходы, сообщили URA.RU в природоохранной прокуратуре Пермского края. А после публикации URA.RU и устранения этого нарушения нашлось еще одно, за которое перевозчика мусора привлекут к ответственности.

«В ходе проверки деятельности ООО „Эдре-Данк“ выявлено нарушение п. 7.9 СанПиН. Водители, осуществляющие транспортирование медицинских отходов, не проходят периодические медицинские осмотры, а также не имеют профилактической иммунизации», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Там отметили, что материалы в отношении компании направлены в Роспотребнадзор для привлечения виновных к ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Максимальное наказание — приостановка деятельности на 90 суток.

В прокуратуре также подтвердили данные URA.RU о том, что ООО «Эрде-Данк» не передавал данные региональному мусорному оператору данные о маршрутах перевозки опасных отходов. Он это сделал лишь на десятый день после заключения договоров, тогда как по закону должен был сделать в течение трех.

«ООО „Эрде-Данк“ медицинские отходы класса А транспортирует на полигон „Софроны“. Обезвреживание медицинских отходов класса Б обеспечивает субподрядчик», — уточняют в природоохранной прокуратуре.