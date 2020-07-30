В Перми не могут найти, куда больницы выбрасывают опасные отходы

В Перми не могут определить, куда больницы утилизируют опасные медицинские отходы. Одна из компаний, которая занимается их вывозом, должна была установить на мусоровозы трекеры, отслеживающие передвижение транспорта. Как стало известно URA.RU, речь идет об организации «Эрде-Данк».
В начале июля этого года «Эрде-Данк» выиграла аукцион на вывоз медицинских отходов класса «А» и «Б». По условиям контракта, подрядчик в течение трех дней после его заключения должен был направить заявку в «Теплоэнерго» (региональный мусорный оператор) на установку трекеров. Однако компания до сих пор не сделала этого.
Это отражено в документе (имеется в распоряжении URA.RU), который «Теплоэнерго» направило в министерство закупок Пермского края — организатору проведения закупочных процедур.
В пресс-службе минзакупок края агентству подтвердили, что контрактом предусмотрен пункт, который обязывает исполнителя «направить заявку на обеспечение контроля и мониторинга транспортных средств». Однако отвечать за исполнение контракта должны заказчик и подрядчик, уточнили в министерстве: «Если при подписании контракта этот пункт был удален, должна следовать административная ответственность в соответствии с КоАП РФ».
Медицинские отходы класса «Б» относятся к категории эпидемиологически опасных. К ним, помимо прочего, относятся материалы, контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями. Согласно данным портала Госзакупок, «Эрде-Данк» оценило услуги по вывозу опасных медотходов в сумму 2,6 млн рублей.
Среди заказчиков, с которыми планировалось заключить контракт, значатся 8 медучреждений Перми. В картотеке СБИС указано, что «Эрде-Данк» собирает, обрабатывает и утилизирует отходы Также организация оказывает услуги по перевозке грузов спецавтотранспортом. В компании не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Агентство направило запрос в «Эрде-Данк», а также минздрав Пермского края.
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