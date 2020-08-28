28 августа 2020
27 августа 2020

Под Пермью нашли подозреваемого в убийстве пропавшей школьницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, арест, преступник, наручники, заключение под стражу
Предполагаемым убийцей оказался 16-летний подросток Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае следователи задержали подозреваемого в убийстве 10-летней девочки из Чусовского района. Им оказался ранее судимый 16-летний местный житель.

«Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы краевого следственного управления СКР. Сейчас следователи собирают доказательства вины задержанного.

Параллельно следователи выясняют условия жизни и воспитания девочки в семье, а также обстоятельства ее исчезновения. Кроме того, будет дана оценка действиям органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Школьница из Чусовского района пропала вечером 27 августа, пишет RT. На следующий день ее нашли убитой в 100-150 метрах от дома. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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