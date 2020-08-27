Пропавшую пермскую школьницу нашли убитой

В Чусовом убили десятилетнюю девочку Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Школьницу из Чусовского района (Пермский край), которая пропала вечером 27 августа, нашли убитой недалеко от дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, пояснив, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«28 августа 2020 года днем […] в зарослях травы на участке местности на расстоянии 100-150 метров от дома, где проживала несовершеннолетняя, обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Сейчас следователи пытаются установить виновного и прояснить обстоятельства произошедшего. Отмечается, что на месте круглосуточно работала следственно-оперативная группа под началом и. о. руководителя СУ СК России по региону Чингиса Мушараева.